Грузоподъемность на ледовом участке трассы «Колыма» увеличена в Якутии

Грузоподъемность ледового автозимника на трассе «Колыма» увеличена в Якутии, сообщила пресс-служба ФКУ Управление федеральных автомобильных дорог.

С сегодняшнего дня, 12 января, на федеральной трассе Р-504 «Колыма» увеличена грузоподъемность ледового автозимника Якутск – Нижний Бестях. Теперь есть возможность проезжать технике грузоподъемностью до 40 т, сообщило ИА YakutiaMedia.

Решение о повышении грузоподъемности ледового участка дороги принято на основании увеличения толщины покрытия и метеоусловий. Ориентировочный срок закрытия переправы — 15 апреля.

Федеральное дорожное агентство «Российские автомобильные дороги» просит автолюбителей быть внимательнее и не превышать установленный ограничительный тоннаж, а также придерживаться скоростного режима и соблюдать дистанцию между автотранспортом.