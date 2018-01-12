Световую башню установят для крещенских купаний на пляже Липецка

Световую башню для крещенских купаний, а также палатки для переодевания и обогрева и торговые точки установят на центральном пляже Липецка. Об этом сообщила пресс-служба администрации города после совещания в мэрии под председательством заместителя главы администрации Евгения Павлова.

Район центрального пляжа Липецка станет основным местом, где по всем правилам безопасности оборудуют купель, а также разместятся спасатели и медики. Также здесь будет установлено ограждение, световая башня и появятся палатки с горячим чаем, места для обогрева, переодевания и торговые точки, сообщает GOROD48.

Дорогу к пляжу, а также автопарковку у здания «Фрегат» расчистят коммунальные службы. Ожидается, что на парковке разместятся от 200 до 300 машин, а у главной крещенской купели соберутся до 2 тыс. человек. Вопросом продления работы автобусов от Нижнего парка займется департамент транспорта, а за порядком будут следить усиленные наряды полиции и народных дружинников.