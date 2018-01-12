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Мужчина пытался перевезти самолетом бивни мамонта в Красноярске

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Мужчина пытался перевезти самолетом бивни мамонта и клык моржа в Красноярске, сообщила пресс-служба управления на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу.

Житель города Невинномыска был задержан сотрудниками правоохранительных органов, когда пытался зайти в аэропорт. При стандартной процедуре прохода в здание у него был обнаружен пакет с фрагментами мамонта, вес которого составлял порядка 10 кг.

При выяснении обстоятельств было установлено, что 25-летний ранее не судимый задержанный мужчина не имеет соответствующих документов, требующихся для перевозки подобного рода груза, сообщило ИА KrasnoyarskMedia.

Найденное содержимое было отправлено на экспертизу к сотрудникам краеведческого музея. Ими было установлено, что в сумке находился один клык морж, а остальные фрагменты являются частями бивней мамонта, возраст которых составляет не менее 4,5 тыс. лет.

Молодой человек рассказал, что обнаружил такую находку у мусорных баков и решил привезти их домой. Теперь за то, что он не сдал культурные ценности государству, ему будет назначен административный штраф от 1,5 до 40 тыс. рублей.

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