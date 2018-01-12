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Новая взлетно-посадочная полоса заработала в самарском аэропорту

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Новая взлетно-посадочная полоса введена в эксплуатацию после реконструкции в самарском аэропорту Курумоч с нового года.

Пассажирский аэробус из Ростова-на-Дону совершил посадку на обновленную полосу впервые 31 декабря 2017 года. Протяженность полосы составляет более 3 тыс. м, а ширина — 45 м. Покрытие выполнено из асфальтобетона. Благодаря таким характеристикам полоса может принимать практически все дальнемагистральные воздушные суда, сообщает НИА «Самара».

Как уточнили специалисты аэропорта Курумоч, новая взлетно-посадочная полоса дает возможность перевозить пассажиров на дальние расстояния сразу без транзита в крупных городах страны. Также на аэродроме установлено новое современное оборудование, с помощью которого полеты можно будет производить практически при любых погодных условия и в любое время.

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