Жителей Омска приглашают покататься на лыжах и покормить косуль

Местных жителей приглашают опробовать новый маршрут на лыжах, где все желающие смогут покормить сибирских косуль и диких кабанов, разработанный управлением по охране животного мира Омской области.

Новый зимний туристический маршрут в Омской области презентовали в День заповедников и национальных парков России 11 января. Начинается путь недалеко от третьего дорожного кольца на Калачинск и проходит через заказник «Лесостепной» в 90 км от города Омска, сообщает РИА «Омск-информ».

Маршрут имеет протяженность 15 км. По дороге туристы смогут наблюдать за птицами и животными, а сопровождать их будет охотинспектор на снегоходе с санями, в которых можно будет отдохнуть, если путь покажется сложным. По дороге лыжники смогут заложить корма в три стационарные подкормочные площадки, подвесить кормовые веники, а также полюбоваться природой.

Главный специалист отдела охраны животного мира управления Михаил Козлов рассказал, что на территории заказника водятся белохвостый орлан (минувшим летом здесь нашли два его гнезда), сибирская косуля, зайцы, енотовидная собака, лиса, лоси, а также водоплавающие птицы, среди которых лебедь-кликун, серая куропатка, большой подорлик и другие.