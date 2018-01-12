Более 20 человек отравились в кафе в Улан-Удэ

Управление Роспотребнадзора по Бурятии проводит проверку по факту отравления 24 человек в одном из кафе в Улан-Удэ. Об этом сообщает в пятницу, 12 января, пресс-служба ведомства.

По данным Роспотребнадзора, 24 человека поступили с жалобами в Республиканскую клиническую инфекционную больницу после посещения кафе «ШулэнДо». У пострадавших была диагностирована острая кишечная инфекция. Состояние пациентов оценивается как средней степени тяжести.

На данный момент работа заведения приостановлена, материалы о происшествии переданы в суд. Как сообщает ТАСС, что точная причина отравления станет известна после получения лабораторных исследований.

Портал iz.ru писал о том, что десять посетителей ресторана в Москве отравились несвежей рыбой 4 января. Один из пострадавших был госпитализирован.