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Пятикласснику сломали пять позвонков на перемене в школе в Воронеже

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Доследственная проверка началась после сообщения о травмировании ученика пятого класса МБОУ «Хреновская СОШ №1» Бобровского района Воронежской области. По предварительным данным, школьник получил компрессионный перелом пяти грудных позвонков во время конфликта с одноклассниками.  

«В рамках доследственной проверки следователями СК будет выполнен весь комплекс проверочных мероприятий по установлению обстоятельств произошедшего», — говорится на сайте СУ СК РФ по региону.

Уточняется, что по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

В ноябре 2017 года в Чите ученица третьего класса средней школы № 42 сломала позвоночник на уроке физкультуры. 

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