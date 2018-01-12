Пятикласснику сломали пять позвонков на перемене в школе в Воронеже

Доследственная проверка началась после сообщения о травмировании ученика пятого класса МБОУ «Хреновская СОШ №1» Бобровского района Воронежской области. По предварительным данным, школьник получил компрессионный перелом пяти грудных позвонков во время конфликта с одноклассниками.

«В рамках доследственной проверки следователями СК будет выполнен весь комплекс проверочных мероприятий по установлению обстоятельств произошедшего», — говорится на сайте СУ СК РФ по региону.

Уточняется, что по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

В ноябре 2017 года в Чите ученица третьего класса средней школы № 42 сломала позвоночник на уроке физкультуры.