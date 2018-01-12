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«Ледяная» горка переедет и станет платной в Севастополе

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«Ледяную» горку, располагающуюся на площади Нахимова в Севастополе, собираются переместить в экопарк «Лукоморье». Перевозка планируется после 16 января, сообщило ИА SevastopolMedia.

В экопарке за то, чтобы скатиться с горки, собираются взимать плату. Директор экопарка Николай Помогалов точную цену пока не назвал, но предупредил, что стоимость не будет превышать 100 рублей.

Аттракцион открылся в декабре 2017 года и завоевал любовь горожан и гостей города. На горку образовывались большие очереди, и людям, чтобы прокатиться, приходилось ждать порядка 40 минут.

Плата и перемещение объекта уменьшат поток клиентов, и таких очередей, какие возникали в центре города, уже не будет.

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