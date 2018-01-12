Сильный ветер и мороз ожидаются в Ростове на выходные

Усиление ветра, а также снег, переходящий в метель и гололед, ожидаются в Ростове-на-Дону 13 и 14 января, сообщила пресс-служба управления по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций региона.

Ухудшение погоды ожидается в городе с 13 января. Предположительно скорость ветра усилится до 18 м/с. Температура воздуха составит от минус 3 до минус 5 градусов, сообщает RostovGazeta.

В воскресенье к ветру присоединится снег, который может превратиться в метель. При этом температура воздуха снизится до минус 7 градусов, а порывы ветра местами будут доходить до 20 м/с. Нестабильная погода способствует образованию гололеда на дорогах донской столицы, поэтому жителей города призывают быть осторожнее.