Учительница в США угрожала линчеванием ученику во время урока

В американском штате Огайо учительница угрожала линчеванием ученику, если тот «не вернется к работе», сообщает New York Post.

Скандальности ситуации добавило то, что угроза устроить самосуд была направлена в адрес темнокожего юноши. 13-летний Натан Эджи-Белл рассказал об этом своей матери, после чего учительницу обвинили в расизме.

Местные власти признали, что поведение учителя не было образцовым, но обидеть подростка она не хотела.

Руководство школы отметило растущее количество подобных инцидентов в округе и объяснило это «общей неграмотностью» отдельных педагогов. Они пообещали провести беседу с провинившейся учительницей, но мать мальчика намерена добиться увольнения педагога.

Ранее 11 января сообщалось, что учителя съели новогодний подарок школьницы из Нижнего Тагила. Они обещали вернуть деньги, но это не устроило мать девочки.