Кузбасские горняки нашли в забое останки пещерного льва

Останки предположительно пещерного льва нашли шахтеры при проведении взрывных работ в забое Моховского угольного разреза в Кемеровской области

Как сообщает Сибирское агентство новостей со ссылкой на пресс-службу ОАО «УК «Кузбассразрезуголь», ориентировочно возраст хищника, жившего в Ледниковый период, составляет 30 тыс. лет. Кости хорошо сохранились, в скором времени их передадут специалистам Палеонтологического института имени Борисяка РАН.

По словам завотделом научных исследований и экспедиций Кемеровского областного краеведческого музея Дмитрия Слободина, эта находка — большая редкость. Останков пещерного льва нет ни в одной музейной коллекции Сибири.

Агентство напоминает, что ранее кузбасские шахтеры уже находили во время работ на Караканском поле Моховского разреза каменный диск, назначение которого выяснить пока не удалось. Также они находили окаменевшие стволы древних деревьев, возраст которых — более 260 млн лет.