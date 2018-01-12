Домостроительный комбинат Пензы переходит на европейскую технологию

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев вместе с представителями итальянской компании Simem S.p.A посетили домостроительный комбинат «Бетониум» в столице региона. На заводе готовится к монтажу новое современное оборудование, которое позволит выпускать в год свыше 200 тыс. кв. м жилья. После запуска проекта стоимостью 1,5 млрд рублей дома можно будет собирать как конструкторы.

Планируется, что созданную по европейской технологии продукцию будут поставлять в Москву и Московскую область. Об этом сообщает ИА «Пенза-Пресс». В апреле 2018 года планируется ввести в эксплуатацию бетонный завод башенного типа по системе адресной подачи, в июле — линию по производству пустотных плит, а в августе — линию циркуляции для производства бетонокомплектов.

Как ранее писал портал iz.ru, для московского жилья могут быть введены отдельные санитарно-эпидемиологические требования, отличные от действующих по всей стране. Роспотребнадзор предлагает разрешить строительство парковок на первых этажах. Кроме того, в будущие столичные многоэтажки солнце будет заглядывать реже, чем в уже построенные дома. Эксперты отмечают, что Москву ждет уплотнение городской застройки из-за предстоящей реновации жилья. Чем ближе располагаются друг к другу дома и чем они выше — тем меньше солнца попадает в квартиры.