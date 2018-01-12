Путин обсудил с постоянными членами Совбеза РФ сирийское урегулирование

Президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности РФ вопросы урегулирования в Сирии и положение дел на Корейском полуострове. Об этом в пятницу, 12 января, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Путин также проинформировал участников совещания о состоявшемся накануне вечером весьма обстоятельном телефонном разговоре с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом», — сказал Песков.

Портал iz.ru ранее писал о том, что 11 января Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обменялись мнениями по различным аспектам ситуации в Сирии.