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За работой нижегородских избиркомов проследят 2,5 тыс. наблюдателей

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В Нижегородской области за президентскими выборами будут следить 2,5 тыс. наблюдателей. Об этом стало известно после заседания региональной общественной палаты. На нем обсуждалась ситуация с мониторингом реализации избирательных прав граждан.

Как напоминает ИА «НьюсНН», ЦИК РФ заключил с общественной палатой соглашение о сотрудничестве при контроле процесса голосования. Рабочая группа, которая была создана в Нижегородской области при общественной палате, проведет инструктаж районных руководителей общественных палат.

Выборы президента РФ назначены на 18 марта. Предвыборная кампания стартовала в декабре 2017 года. Самовыдвиженцы должны представить в ЦИК 300 тыс. подписей избирателей в свою поддержку, при этом не более 7,5 тыс. из одного региона. Непарламентские партии обязаны собрать 100 тыс. подписей, но в одном регионе должно быть собрано не более 2,5 тыс.

Член Центризбиркома Василий Лихачев назвал возможное количество международных наблюдателей на выборах президента РФ — около тысячи человек.

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