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Российским полицейским разрешили отдыхать в 13 зарубежных странах

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Фото: РИА Новости/Николай Лазаренко
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Министерство внутренних дел согласовало список стран, где смогут провести отпуск сотрудники ведомства в 2018 году. В список вошли Казахстан, Киргизия, Таджикистан и десять других зарубежных государств. 

Список «разрешенных» стран появился на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР) в пятницу, 12 января.

Сотрудники МВД также смогут посетить Азербайджан, Армению, Белоруссию, Вьетнам, Китай, Кубу, Туркменистан, Узбекистан, Абхазию и Южную Осетию.

Отдых в этих странах признан ведомством безопасным исходя из «военно-политической, криминогенной, санитарно-эпидемиологической и природно-климатической обстановки». 

Сотрудников АТОР больше всего удивило наличие в списке Туркменистана.

«С этой страной у России существует визовый режим, причем получить визу россиянам туда довольно сложно», — отметили в ассоциации. 

Также эксперты турбизнеса отметили, что из пляжных направлений здесь представлены лишь Куба, Абхазия, Китай и Вьетнам. 

В ноябре 2017 года сообщалось, что число невыездных должников по алиментам в России за год выросло почти на 60%.

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