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Мужчина погиб в гараже при пожаре в Биробиджане

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Мужчина погиб при пожаре в гараже в Биробиджане, сообщила пресс-служба Главного управления МЧС России по Еврейской автономной области.

Трагедия произошла вчера, 11 января, в одном из гаражей на улице Заводской. Сообщение о возгорании поступило на пульт спасателей в 15:29. Выехавшие на вызов сотрудники пожарно-спасательной части были на месте пожара через пять минут. При осмотре места происшествия огнеборцами было обнаружено тело мужчины, сообщило ИА EAOMedia.

В результате возгорания погиб мужчина. Находившиеся в гараже вещи были уничтожены огнем. По предварительной версии спасателей, причиной возгорания стало несоблюдение правил пожарной безопасности. О причине гибели мужчины не сообщается. Сумма нанесенного пламенем ущерба устанавливается. Точная причина и обстоятельства пожара устанавливаются.

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