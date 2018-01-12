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Раздавать хлеб в калужском магазине перестали из-за драк пенсионеров

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Хозяйка магазина в Калуге отказалась от бесплатной раздачи хлеба для пенсионеров, после того как благотворительность обернулась для нее потоком оскорблений и требований от пожилых горожан.

Проблемы у предпринимательницы Яны Гуровой начались после того, как поставщик хлеба начал привозить товар не рано утром, а гораздо позже. Несмотря на изменение времени доставки, пенсионеры выстраивались в очередь у магазина за час до его открытия, «нервничали сами и нервировали продавцов». Кроме того, пожилые горожане никак не реагировали на просьбу приходить за хлебом позже и продолжали скандалить с персоналом магазина, обвиняя их в воровстве хлеба, пишет ИА «Ура.ру».

В связи с участившимися скандалами хозяйка магазина приняла решение о прекращении благотворительной акции. Ранее в другом магазине предпринимательницы подобная акция также провалилась.

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