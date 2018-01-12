Авиарейсы в Петербург и на черноморские курорты появятся в Ижевске

Авиакомпания «Саратовские авиалинии» запускает регулярные полеты из Ижевска в Санкт-Петербург и на курорты Черного моря. Как передает «Интерфакс», рейсы будут выполняться на самолетах Як-42.

Путешествия до Санкт-Петербурга и обратно можно будет совершать с 25 марта два раза в неделю. Полеты в южные города будут доступны с июня по сентябрь. В списке маршрутов: Сочи, Анапа и Симферополь. Авиаперевозчик продолжит выполнять регулярные рейсы в Москву.

Как напоминает ИА «Сусанин», ранее по заявлению ОАО «Саратовские авиалинии»в отношении АО «Ижавиа» было возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательства. Арбитражный суд обязал «Ижавиа» заплатить штраф в размере 500 тыс. рублей. Ижевская компания по решению суда обязана пускать «Саравиа» в аэропорт столицы Удмуртии.