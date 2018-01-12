Прямой эфир

Авиарейсы в Петербург и на черноморские курорты появятся в Ижевске

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Авиакомпания «Саратовские авиалинии» запускает регулярные полеты из Ижевска в Санкт-Петербург и на курорты Черного моря. Как передает «Интерфакс», рейсы будут выполняться на самолетах Як-42.

Путешествия до Санкт-Петербурга и обратно можно будет совершать с 25 марта два раза в неделю. Полеты в южные города будут доступны с июня по сентябрь. В списке маршрутов: Сочи, Анапа и Симферополь. Авиаперевозчик продолжит выполнять регулярные рейсы в Москву.

Как напоминает ИА «Сусанин», ранее по заявлению ОАО «Саратовские авиалинии»в отношении АО «Ижавиа» было возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательства. Арбитражный суд обязал «Ижавиа» заплатить штраф в размере 500 тыс. рублей. Ижевская компания по решению суда обязана пускать «Саравиа» в аэропорт столицы Удмуртии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Новосибирск и Минск свяжет прямой авиарейс в мае 2018 года
Рейсы в Беларусь, Армению и Грузию появятся в аэропорту Казани

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017