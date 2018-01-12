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Блок с бесплатными фильмами и сериалами появился на «Яндексе»

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На главной странице «Яндекса» в начале 2018 года появился блок с сериалами, фильмами и мультфильмами, которые можно смотреть бесплатно. Об этом сообщила директор по развитию видеосервисов компании Ольга Филипук.

Компания приобрела лицензии на показ нескольких тысяч мультфильмов, фильмов и сериалов. «Постепенно библиотека расширяется. Мы, в первую очередь, отбираем контент, наиболее востребованный у аудитории, следом дополняем его классическими библиотеками», — цитирует газета «Ведомости» Филипук.

При этом сумму затрат, потраченную на лицензии, в «Яндексе» раскрывать не стали.

По словам Филипук, компания планирует в ближайшее время запустить онлайн-кинотеатр с платной подпиской. Подробностей директор по развитию видеосервисов не сообщила.

Первая информация о намерениях компании развивать собственный онлайн-кинотеатр появилась еще осенью прошлого года, напоминает телеканал «360».

Напомним, ранее Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России отказалась возбуждать дело в отношении онлайн-агрегатора услуг такси «Яндекс.Такси», обвиненного в отслеживании приложений конкурентов.

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