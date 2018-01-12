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Американский актер обвинил режиссера Дзеффирелли в домогательствах

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Фото: Global Look Press/Panoramic
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Американский актер Джонатан Шек обвинил 94-летнего итальянского режиссера Франко Дзеффирелли в сексуальных домогательствах. Об этом сообщает журнал People.

По словам Шека, инцидент произошел в 1992 году, когда начинающему актеру было 22 года. Режиссер утвердил его на главную роль в картине «Воробей» 1993 года. Шек рассказал, что Дзеффирелли, которому тогда было 70 лет, приставал к нему во время съемок, а однажды якобы пробрался к нему в номер гостиницы и пытался склонить его к интимной близости, сообщает телеканал «360».

По словам 48-летнего Шека, после случившегося у него возникла психологическая травма, в позже — проблемы с наркотиками и алкоголем. Актер, известный зрителям по сериалу «Рэй Донован», заявил, что скрывал факт домогательств итальянского режиссера в течение 25 лет, но начавшаяся в конце 2017 года волна обвинений в домогательствах в адрес известных деятелей шоу-бизнеса и киноиндустрии убедила его в необходимости рассказать об этом.

Сын Дзеффирелли отверг обвинения в адрес отца. По его словам, режиссер в настоящее время испытывает проблемы со здоровьем и самостоятельно ответить на них не может. Он добавил, что обвинения актера Шека «не заслуживают доверия и не могут быть доказаны».

Дзеффирелли — итальянский режиссер театра и кино, продюсер и сценарист, обладатель множества наград и дважды номинирован на премию «Оскар». Зрителям он известен по киноэкранизациям «Ромео и Джульетта» 1968 года, «Травиата» 1982 года и «Гамлет» 1990 года.

Ранее портал iz.ru сообщал, что голливудского актера Стивена Сигала снова обвинили в сексуальных домогательствах.

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