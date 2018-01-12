Лед треснул в бухте Гертнера в Магаданской области

Лед дал трещину в бухте Гертнера в Тауйской губе Охотского моря в Магаданской области, сообщила пресс-служба МЧС России по области.

Вчера, 11 января, Колымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды при обследовании замерзшей поверхности обнаружило ледовую трещину в бухте Гертнера. Разрыв ледового полотна проходит от Красного Мыса до 2-й Уйковой Ямы, сообщило ИА MagadanMedia.

В связи с этим МЧС просит жителей и гостей области не рисковать собственной безопасностью и предупреждает, что нахождение на ледовой поверхности опасно для жизни и здоровья. Выход на лед всех видов транспорта кроме специального находится под запретом по указу мэра Магадана от 16.01.2017 года.