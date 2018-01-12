Волк напал на человека в районе АЗС под Великими Луками

В Великолукском районе Псковской области произошло нападение волка на человека. Об этом сообщается в социальных сетях. Официально информация не подтверждена.

Как отмечает Псковская лента новостей, местные жители сообщают, что нападение произошло в районе газовой АЗС. Якобы хищник выскочил из кустов и набросился на человека. О его состоянии ничего не сообщается.

Жители Великих Лук, между тем, сообщают, что волк был замечен и в самом городе. По их данным, он разгуливает по детской площадке во дворе дома по улице Пескарева. Жители обращались в полицию с просьбой принять меры, однако, пишут свидетели, в правоохранительных органах ответили, что волка найти не удалось.

В начале января жители села Рамза Тамбовский области рассказали, что видели разгуливающего по улицам волка. Он заходил в сады и огороды. Сельчане боялись отпускать детей на улицу и даже в школу.