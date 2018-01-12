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Псковскую областную типографию вывели из состояния банкротства

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Из процедуры банкротства выходит Псковская областная типография. Как сказала главный бухгалтер предприятия Светлана Адмакина, финансовое состояние типографии устойчивое, налоги и зарплаты выплачиваются вовремя.

Как сообщает Псковское агентство информации, типографию посетил врио главы Псковской области Михаил Ведерников. Ему рассказали о том, что в данный момент предприятие печатает семь районных газет и активно сотрудничает с издательством «Эксмо» и Псково-Печерским монастырем.

Решение о признании ГППО «Псковская областная типография» банкротом было принято по результатам собрания кредиторов в августе 2017 года. Тогда же было решено завершить процедуру внешнего управления и ввести конкурсное производство с последующей ликвидацией предприятия. Однако это было оспорено в Арбитражном суде Псковской области.

Тогда суд занял сторону предприятия, отложив процесс до 31 марта 2018 года. Областной совет профсоюзов обратился к региональным властям с просьбой подключиться к процессу спасения предприятия. Сумма долга на сегодня составляет 4,6 млн рублей.

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