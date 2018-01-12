Строительство вертодрома начнется в ближайшие дни в Хабаровске

Строительство первого вертодрома для обслуживания и стоянки вертолетов начнется в ближайшие дни в Хабаровске, сообщил коммерческий директора авиакомпании «Орлан» Антон Скрыпник.

Вблизи Хабаровского аэропорта, на участке в 12 га, компания «Орлан» планирует разместить первый в регионе вертодром. Строительство объекта планируют начать уже в ближайшие дни. На нем будут располагаться площадки для стоянки вертолетов, ангар для осуществления нужного технического обслуживания и склад горюче-смазочных материалов, сообщило ИА AmurMedia со ссылкой на ТАСС.

Ангар будет оснащен необходимым специальным оборудованием, гидроустановками, кран-балкой для обслуживания воздушных судов. Площадь помещения будет составлять 1 тыс. кв м. По приблизительным подсчетам, за год можно будет осуществить обслуживание 50 единиц техники. Реализацию проекта планируют завершить к IV кварталу 2018 года.