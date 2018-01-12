При столкновении маршрутки с фурой в Петербурге пострадали 11 человек

На юге Санкт-Петербурга днем в пятницу, 12 января, произошла серьезная авария с участием маршрутки и грузовой фуры.

Как сообщает телеканал «78», в результате инцидента пострадали 11 человек, четверо из них в тяжелом состоянии. Водитель маршрутки оказался зажат в кабине.

ДТП произошло в Пушкинском районе города на пересечении Колпинского шоссе и Софийской улицы. По информации телеканала, на место происшествия направлены все местные оперативные службы, туда также вылетел санитарный вертолет компании «Хели-Драйв».

«Интерфаксу» в пресс-службе ГУ МЧС по Санкт-Петербургу уточнили, что в маршрутке в момент аварии находились 10 пассажиров и водитель.

24 декабря на 508-м км автодороги Вологда — Новая Ладога под Петербургом столкнулись грузовик и легковой автомобиль. Жертвами аварии стали четыре человека.