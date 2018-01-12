Мценск может получить статус ТОСЭР

Территория опережающего социально-экономического развития может быть создана в промышленной зоне моногорода Мценск. Соответствующую заявку готовят администрация Мценска и департамент экономического развития и инвестиционной деятельности Орловской области.

Как сообщает ИА «Абирег», местные власти уверены, что статус ТОСЭР поможет привлечь в регион инвестиции, даст толчок для реализации проектов в социальной сфере, строительстве и дорожном хозяйстве, а бизнесменам предоставит налоговые льготы.

По некоторым данным, заинтересованность в сотрудничестве с моногородом уже проявили пять потенциальных инвесторов. Сейчас в Мценске насчитывается пять подходящих площадок общей площадью около 151 тыс. кв. м.

В конце года премьер-министр РФ Дмитрий Медведев одобрил создание шести новых территорий опережающего развития (ТОР) в моногородах в России. Они появятся в четырех регионах: «Невинномысск» в Ставропольском крае, «Котовск» в Тамбовской области, «Кондопога» и «Чистополь» в Республике Карелия, «Нижнекамск» и «Зеленодольск» в Татарстане.