Новое табло на Полюсе холода в Якутии сломалось из-за морозов

Установленный около месяца назад в якутском Оймяконе электронный указатель температуры воздуха сломался из-за холодов. Четыре дня назад табло показывало -56 градусов, а затем перестало функционировать.

В ближайшие дни температура воздуха опустится до отметки -62 градуса. Об этом информирует ИА FlashNord. Местные власти намерены отремонтировать интерактивное устройство. По разным версиям, Полюс холода Земли находится в Верхоянске или Оймяконе.

На выходных в центральных, заречных и северных районах Якутии ожидаются морозы холоднее нормы на 4–8 градусов. Напомним, в конце января управление образования Якутска выпустило приказ, согласно которому занятия в городских школах будут отменяться при понижении температуры до -45 градусов (для младших классов) и до -50 (для старших классов).