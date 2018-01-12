Прямой эфир

5–12 января в объективе «Известий»

0
Слайдами
Списком
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Клубы пара от ТЭЦ-20 в морозный день в Москве. На первом плане — памятник космонавту Юрию Гагарину
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Девушка-чирлидер во время матча мужского чемпионата России по волейболу среди команд Суперлиги «Динамо»– «Белогорье»
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Джастин Азеведо («Ак Барс») и Вилле Лаюнен («Спартак») в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Владимир Путин во время встречи с рабочими Тверского вагоностроительного завода
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Парящий мост парка «Зарядье» в Москве
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Тюбинговая горка, открывшаяся у павильона «Космос» на ВДНХ
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев
Театрализованное костюмированное представление на Патриаршей Рождественской елке в храме Христа Спасителя в Москве
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Верующие на Рождественском богослужении в храме Христа Спасителя в Москве
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Дмитрий Медведев с супругой Светланой на праздничном Рождественском богослужении в храме Христа Спасителя
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Посетители в «Стеклянной коре» в природно-ландшафтном парке «Зарядье»
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Болельщики во время матча регулярного чемпионата КХЛ «Спартак» (Москва) – «Сочи»
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Горожане гуляют на ВДНХ во время новогодних праздников
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Праздничная подсветка Воробьевых гор
Выделить главное
вкл
выкл
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017