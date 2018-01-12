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Путешествующий с черным котом автостопщик посетил Тюмень

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Владислав Евглевский, который путешествует по России вместе со своим черным котом Сэмом, посетил Тюмень на этой неделе по пути в Новосибирск.

29-летний путешественник и его черный кот проездом посетили Тюмень по пути в Новосибирск. Именно там вместе с питомцем Евглевский планирует отдохнуть несколько дней, после чего продолжит путешествие и посетит Красноярск и Иркутск, сообщает megatyumen.ru.

Ранее портал iz.ru сообщал, что 10 декабря 2017 года житель Мурманска Владислав Евглевский отправился в пеший поход через всю Россию вместе с котом по кличке Сэм. Конечным пунктом должен стать город Владивосток, до которого путешественник планирует добраться за полтора месяца.

На данный момент хозяин и питомец уже успели побывать в Петрозаводске, Санкт-Петербурге, Пскове, Москве, Нижнем Новгороде, а также в Казани, Челябинске и Екатеринбурге. Мужчина заметил, что для кота у него предусмотрены теплый комбинезон и плащ-палатка. Питомцу было нелегко только первые несколько дней, затем кот к путешествию привык.

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