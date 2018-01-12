Две российские скелетонистки получат право выступить на ОИ-2018

Российский женский скелетон на Играх в Южной Корее будет представлен двумя спортсменками. Об этом свидетельствуют предварительные итоги олимпийской квалификации, продолжавшейся в течение двух последних сезонов и завершившейся в пятницу, 12 января.

В Пхенчхане выступят 20 сильнейших скелетонисток мира. Максимальным количеством, по три человека, будут представлены сборные Германии и Канады. От Великобритании, США, России и Нидерландов выступят по две спортсменки.

Как передает ТАСС, Международная федерация бобслея и скелетона 14 января опубликует свой рейтинг, после чего оповестит национальные олимпийские комитеты и национальные федерации по виду спорта о том, сколько олимпийских квот завоевали их спортсмены.

Портал iz.ru писал о том, что российским олимпийцам будет выдана форма с национальной символикой. Однако ее, согласно решению Международного олимпийского комитета (МОК), нельзя будет носить на Олимпиаде.

Форма с национальной символикой будет использована в России или в Пхёнчхане, но только на на закрытии Игр и в случае, если Олимпийский комитет России будет восстановлен в правах.