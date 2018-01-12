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Турист со сломанной ногой эвакуирован с горы Демерджи в Крыму

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Два туриста были эвакуированы с горы Демерджи в Крыму. У одного из них была сломана нога. Он госпитализирован.

Как сообщает ИА «Крыминформ» со ссылкой на главное управление МЧС по Крыму, сигнал о бедствии поступил на пульт дежурного накануне вечером, 11 января. 35-летний мужчина  и 22-летняя девушка рассказали, что не могут спуститься со склона Южной Демерджи. У мужчины была сломана нога, и он не мог самостоятельно передвигаться.

Прибыв на место стоянки, спасатели наложили шину пострадавшему, а затем на носилках эвакуировали его с горы. У подножия их ждала скорая помощь.

9 января сообщалось о том, что около 13 тыс. туристов оказались заблокированы на горнолыжном курорте Церматт в Швейцарии из-за сильного снегопада. Лишь на следующий день, 10 января удалось восстановить железнодорожное сообщение с курортом.

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