Турист со сломанной ногой эвакуирован с горы Демерджи в Крыму

Два туриста были эвакуированы с горы Демерджи в Крыму. У одного из них была сломана нога. Он госпитализирован.

Как сообщает ИА «Крыминформ» со ссылкой на главное управление МЧС по Крыму, сигнал о бедствии поступил на пульт дежурного накануне вечером, 11 января. 35-летний мужчина и 22-летняя девушка рассказали, что не могут спуститься со склона Южной Демерджи. У мужчины была сломана нога, и он не мог самостоятельно передвигаться.

Прибыв на место стоянки, спасатели наложили шину пострадавшему, а затем на носилках эвакуировали его с горы. У подножия их ждала скорая помощь.

9 января сообщалось о том, что около 13 тыс. туристов оказались заблокированы на горнолыжном курорте Церматт в Швейцарии из-за сильного снегопада. Лишь на следующий день, 10 января удалось восстановить железнодорожное сообщение с курортом.