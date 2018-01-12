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Домик Канта в Калининградской области откроется для посетителей летом

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Реставрация домика Канта в поселке Веселовка Черняховского округа Калининградской области завершится к лету 2018 года. Об этом сообщил губернатор региона Антон Алиханов в соцсети Instagram.

Стоимость работ на территории усадьбы составляет 31,3 млн рублей. Музей ранее планировали открыть до 25 октября 2017 года, напоминает Калининград.Ru. Рядом с домиком Канта построят еще два здания: гостевой дом и служебный корпус со столовой. Также в будущем там появится философский сад, прогулочные зоны, площадки для кемпинга.

Иммануил Кант — родоначальник немецкой классической философии, стоящий на грани эпох Просвещения и романтизма. Он перебрался в усадьбу из Кенигсберга после окончания университета в 1748 году из-за возникших материальных трудностей. Там он жил у пастора Даниэля Эрнста Андерша и занимался обучением троих детей.

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