Домик Канта в Калининградской области откроется для посетителей летом

Реставрация домика Канта в поселке Веселовка Черняховского округа Калининградской области завершится к лету 2018 года. Об этом сообщил губернатор региона Антон Алиханов в соцсети Instagram.

Стоимость работ на территории усадьбы составляет 31,3 млн рублей. Музей ранее планировали открыть до 25 октября 2017 года, напоминает Калининград.Ru. Рядом с домиком Канта построят еще два здания: гостевой дом и служебный корпус со столовой. Также в будущем там появится философский сад, прогулочные зоны, площадки для кемпинга.

Иммануил Кант — родоначальник немецкой классической философии, стоящий на грани эпох Просвещения и романтизма. Он перебрался в усадьбу из Кенигсберга после окончания университета в 1748 году из-за возникших материальных трудностей. Там он жил у пастора Даниэля Эрнста Андерша и занимался обучением троих детей.