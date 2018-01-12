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Крупный пожар на вокзале в британском Ноттингеме парализовал движение поездов

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Фото: РЕН ТВ
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Сильный пожар разгорелся на вокзале Ноттингема (центральная Англия). Движение поездов в утренний час пик было остановлено.

Как сообщили в пожарной службе, возгорание возникло рано утром 12 января.

В тушении принимают участие более 50 пожарных.

«Пожарные борются с огнем в главном здании вокзала. К месту прибыли десять специальных автомобилей и более 50 пожарных. К настоящему времени огонь частично распространился на крышу здания», — цитирует «РИА Новости» пресс-службу.

Пассажиры были эвакуированы. По предварительны данным, никто не пострадал.
Компания East Midlands Trains заявила, что отменяет все поезда на весь день пятницы.

Ранее сообщалось, что крупный пожар возник одном из ресторанов на главном вокзале Праги. Из здания было эвакуировано около 600 человек.

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