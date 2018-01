Крупный пожар на вокзале в британском Ноттингеме парализовал движение поездов

Сильный пожар разгорелся на вокзале Ноттингема (центральная Англия). Движение поездов в утренний час пик было остановлено.

Как сообщили в пожарной службе, возгорание возникло рано утром 12 января.

В тушении принимают участие более 50 пожарных.

«Пожарные борются с огнем в главном здании вокзала. К месту прибыли десять специальных автомобилей и более 50 пожарных. К настоящему времени огонь частично распространился на крышу здания», — цитирует «РИА Новости» пресс-службу.

