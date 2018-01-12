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Уральский завод потратил 2 млн руб. на наборы робототехники в детсады

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Завод «Евраз» в рамках программы ранней профориентации «Сегодня дошкольник, завтра металлург» направил 2 млн рублей на покупку наборов конструктора для занятий робототехникой в детских садах Нижнего Тагила.

Всего в рамках реализации программы была закуплено 135 наборов, которые распределили между 34 детскими садами компании ЕВРАЗ НТМК — МАДОУ «Радость». Также в распоряжении детей оказались цифровые микроскопы и обучающие наборы «РобоКидс», которые имеют программируемое устройство для раннего освоения робототехники, сообщает ИА «Ура.ру».

Директор МАДОУ «Радость» Елена Городилова рассказала, что завод помогает в организации профориентационной деятельности уже много лет. С помощью новых наборов им удалось соединить исследовательскую деятельность с игрой. Дети могут самостоятельно разобраться в работе механизмов и электроники, а также развить аналитические навыки.

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