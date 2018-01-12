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Завод в Уфе заплатит 300 тыс. рублей рабочему за травму

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Бывшему слесарю-ремонтнику ООО «Уфимский завод каркасного домостроения» удалось отсудить у предприятия 300 тыс. рублей. Таков размер компенсации за производственную травму.

Как уточняет «МедиаКорСеть», несчастный случай произошел в мае 2017 года. Слесарь занимался погрузкой железобетонного изделия. В это время ему на ногу упала плита массой 5 т. В результате врачи диагностировали у пострадавшего множественные переломы.

Мужчине пришлось ампутировать часть голени. Теперь он передвигается на костылях. Пострадавший получил инвалидность II группы.

Во время проверки, начатой после трагедии, было установлено, что причиной ЧП стала неисправность грузоподъемного механизма, из-за того что администрация завода не обеспечила соблюдение правил безопасности на производстве. В итоге суд занял сторону истца и обязал предприятие выплатить компенсацию.

В ноябре портал iz.ru сообщал о том, что Верховный суд Башкирии обязал мясоконсервный комбинат в Уфе выплатить компенсацию морального вреда бывшему работнику предприятия в размере полумиллиона рублей. Конструкция весом 200 кг обрушилась на женщину, причинив ее здоровью тяжкий вред.

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