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Названа российская авиакомпания с самыми дешевыми билетами

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Фото: РИА Новости/Максим Блинов
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Первый российский лоукостер — авиакомпания «Победа» — признан ценовым лидером 2017 года. Об этом говорится в независимом исследовании стоимости билетов экономкласса, которое провел сервис путешествий OneTwoTrip.

По словам аналитиков, по цене билетов «Победа» лидирует среди 15 крупнейших российских авиакомпаний как на внутренних, так и на международных рейсах. Стоимость перелетов лоукостером по России оказалась на 30% ниже среднего показателя по всем российским авиакомпаниям, а за границу — на 50%.

На втором месте в рейтинге в обоих сегментах находится UTair (на 20% и 40% ниже средних значений соответственно). Третье место по стоимости перелета на внутренних направлениях заняли «Уральские авиалинии» (-15%), на международных — авиакомпания «Руслайн» (-33%), говорится в исследовании.

«Победа» лидировала в рейтинге самых дешевых авиакомпаний и в 2016 году. Эксперты отмечали, что перевозчик оказывает влияние на снижение среднего чека у других перевозчиков на конкурентных маршрутах в среднем на 20%.

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