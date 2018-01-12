Астраханка заняла третье место на детском Кубке России по шахматам

Астраханская школьница Яна Коровина заняла третье место в детском Кубке России по шахматам в категории до 11 лет, который прошел в городе Обнинске Калужской области, сообщила пресс-служба регионального Минспорта.

Воспитанница областной спортивной школы, представлявшая на кубке Астраханскую область, стала бронзовой финалисткой в категории девочек 2007–2008 годов рождения среди 64 шахматистов из разных регионов страны, сообщает Астрахань 24.

Турнир проходил по круговой системе в семь туров. Несмотря на то что в первом туре Яна Коровина потерпела поражение, она смогла собраться и показала высокий результат, набрав четыре очка и заняв третье место в финале.

Среди участников в данной категории за медали также боролись шахматистки из Москвы, Санкт-Петербурга, Республики Татарстан, Ямало-Ненецкого автономного округа, а также Московской и Новосибирской областей.