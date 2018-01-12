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Четыре человека пострадали в аварии с грузовиком в Иркутской области

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Четыре человека пострадало при столкновении с грузовиком в Слюдянском районе в Иркутской области, сообщила пресс-служба Главного управления МВД по региону.

Авария произошла вчера, 11 января, на трассе Р-258 «Байкал». Автомобиль Toyota Mark II, под управлением 21-летнего жителя поселка Новый-Уоян в Республике Бурятия, выехал на встречную полосу, где врезался в барьерное ограждение, после чего в него въехал грузовой автомобиль Man TGA. Седан двигался по направлению в Иркутск, сообщило ИА IrkutskMedia.

В результате дорожно-транспортного происшествия, водитель и три пассажира Toyota получили различные телесные травмы и были госпитализированы. Сотрудники правоохранительных органов обнаружили в автомобиле пострадавших пластиковую бутылку с фольгой и вещество растительного происхождения. Находка была изъята и направлена на экспертизу. По факту произошедшего проводится проверка.

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