Власти Турции призвали своих граждан воздержаться от поездок в США

МИД Турции предупредил граждан страны о нежелательности поездок в США по соображениям безопасности. Заявление было сделано после аналогичного предупреждения со стороны американского внешнеполитического ведомства.

В заявлении турецкого МИДа говорится о росте «терактов и насилия» в США, а также о случаях произвольных задержаний граждан и неправовых действий властей по отношению к ним.

«Считаем полезным в связи с этим предупредить наших граждан о желательности пересмотра своих планов по поездкам в США, а в случае неотложных поездок призываем их к бдительности», — говорится в заявлении ведомства.

Госдепартамент США ранее рекомендовал американцам по возможности избегать поездок в Турцию из-за угрозы терроризма и безосновательных задержаний, отнеся ее в группу стран с «повышенной опасностью» наряду с Пакистаном, Гватемалой и Суданом.

Портал iz.ru писал о том, что после заявления госдепа США 12 января в турецкий МИД во второй раз за сутки был вызван временный поверенный в делах США в Турции Филип Коснетт. Анкара выразила возмущение тем, что Вашингтон неверно информируют своих граждан о ситуации в Турции. Отмечается, что подобные предупреждения осложняют и без того непростые отношения между странами.

Госдеп США презентовал для путешественников сайт с интерактивной картой, на которой все страны мира разделены по уровням безопасности для поездок американцев. Россия наряду с Нигером включена в третью группу государств, визиты в которые «стоит пересмотреть».