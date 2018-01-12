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Музей спасения людей на воде открылся под Волгоградом

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В городе-спутнике Волгограда Волжский открывается музей Всероссийского общества спасания на водах. Это первая в России экспозиция подобного рода. Учреждение создано на средства президентского гранта, который получила областная организация «Всероссийского общества спасания на водах».

Проект выиграл в конкурсе, где участвовали более 50 претендентов. Об этом сообщает портал novostivolgograda.ru. В музее на улице Молодежной, 20 можно увидеть водолазные костюмы, различные элементы снаряжения спасателей, штурвал с судна 1960-х годов и учебного робота-тренажера «Гошу». В здании есть методический кабинет с мебелью, телевизором и учебными программами.

Как сообщал портал iz.ru, более 20 живописных полотен российских художников XX века получил в дар Волгоградский музей изобразительных искусств им. И.И. Машкова. Коллекцию собирала испанская баронесса Долорес Томас Сильвестре. Сейчас собрание насчитывает около 5 тыс. полотен. Долорес Сильвестре побывала во многих странах, где приобретала произведения, в том числе и в Волгограде в 1990-е годы XX века. 

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