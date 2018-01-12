Житель Нижнекамска рассказал подробности убийства лыжницы

Полиция Нижнекамска задержала мужчину, подозреваемого в убийстве 29‐летней лыжницы Гульшат Котенковой. Им оказался местный житель, неоднократно судимый за изнасилования, сообщает ИА «Татар-информ».

По словам источника агентства в правоохранительных органах Татарстана, задержан мужчина 1980 года рождения, ранее неоднократно судимый за насильственные действия сексуального характера. Он дал признательные показания.

Даниил Котенев рассказал, что выпивал на работе неподалеку от лыжной базы в тот день. После этого он пошел пешком домой, но заблудился в лесу. Когда он вышел на лыжню, то встретил там женщину и вступил с ней в перепалку. Угрожая газовым пистолетом, Котенев завел ее в ближайшую будку, избил женщину и зарезал ее горлышком разбитой бутылки.

После убийства задержанный оттащил тело в лес и закидал снегом. Дома Котенев вызвал скорую помощь, так как сам порезался. Затем он вернулся к телу, частично снял с трупа одежду, облил будку бензином и ушел, пишет сайт «Комсомольской правды» в Казани.

Тело молодой женщины обнаружили на территории учебно-тренировочной базы «Алнаш» в ночь на 10 января. Незадолго до гибели она отправилась на лыжную прогулку. На шее и голове погибшей было 11 ножевых ранений.

По предварительным данным, Гульшат приехала на базу вместе с мужем и ребенком за день до трагедии. Она отправилась на прогулку около 14:00, с которой не вернулась. Супруг пропавшей женщины обратился в полицию, после чего начались ее поиски.

Власти Нижнекамска объявили вознаграждение 1 млн рублей за информацию и поимку преступника, когда Гульшат нашли мертвой, сообщает телеканал «360».

Мужчина, подозреваемый в убийстве, вышел из тюрьмы летом прошлого года, где отбывал очередной срок.

Расследование продолжается, сообщили в СУ СКР по РТ.