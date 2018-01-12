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Рождественский кросс автомобилей с двигателями ВАЗа пройдет в Твери

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В Твери завтра, 13 января, пройдут чемпионат и первенство города по автокроссу «Рождественская гонка – 2018». Он состоится на стадионе технических видов спорта в деревне Борихино.

Как отмечают «Тверские ведомости», в чемпионате могут участвовать только автомобили с двигателями ВАЗ-1111 и ВАЗ-11113 с рабочим объемом до 750 куб. см. Они посоревнуются в спортивных дисциплинах кросса «Д2-юниор» и «Д3-юниор». Длина трассы, которую необходимо преодолеть, — 1 км, а ширина — от 10 до 16 м. Машины будут двигаться против часовой стрелки.

Организаторы кросса отмечают, что для тренировок и заездов может быть использована только эта трасса. Если это требование будет нарушено, участника до соревнований не допустят.

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