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Прокуратура требует провести тепло и воду в уральский поселок

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Прокуратура Красноармейского района Челябинской области признала обоснованным обращение «Общероссийского народного фронта» о коммунальных проблемах в поселке Баландино. Чиновники получили представления с требованием устранить нарушения законодательства.

Как выяснили активисты, часть домов остается без центрального отопления, водоснабжения и с изношенной канализационной системой. Жители вынуждены отапливать квартиры личными обогревателями, поэтому электросети регулярно выходят из строя. Об этом сообщает ИА «Урал-пресс-информ».

В подвалах многоквартирных домов по улице Железнодорожной не функционировала система водоотведения. В настоящее время авария устранена, из подвалов откачаны канализационные стоки. Прокуратура обязала администрацию района организовать холодное водоснабжение до 15 февраля.

В конце декабря родители воспитанников детского сада в поселке Роза Челябинской области сообщили, что в из-за холода в помещениях появился снег. Им приходится утеплять комнаты мягкими игрушками. В качестве доказательств они опубликовали в соцсетях фотографии термометров в учреждении. На снимках видно, что градусники показывают +13 градусов. Отмечается, что ремонт системы отопления в садике проводился в прошлом году после многочисленных жалоб на низкие температуры в группах. В итоге, как говорят родители, теплее стало лишь на втором этаже. А на первом — даже холоднее, чем раньше.

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