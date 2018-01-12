Песков подтвердил встречу Путина с Медведчуком

Президент России Владимир Путин встретился с лидером общественного движения «Украинский выбор — право народа» Виктором Медведчуком.

Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков на брифинге в пятницу, 12 января.

«Я лишь могу подтвердить, что такая встреча была», — сообщил он журналистам.

Официальный представитель Кремля добавил, что Медведчук является членом подгруппы по гуманитарным вопросам в рамках трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины и был одним из инициаторов обмена пленными в Донбассе.

27 декабря состоялся обмен пленными между Киевом и республиками Донбасса. Киеву были переданы 74 человека. Условия по обмену пленными стороны согласовали несколько дней назад.

Как писал iz.ru, в Киеве уже анонсировали начало переговоров о втором этапе обмена пленными.