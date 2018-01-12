Две женщины пострадали в аварии с участием автобуса в Уссурийске, сообщила пресс-служба Госавтоинспекции города.

Инцидент произошел вчера, 11 января, в районе 7:30, возле одного из домов на проспекте Блюхера. Автомобиль Toyota Corolla Fielder, под управлением женщины, не уступил дорогу автобусу, выполняющим маршрут, и попытался совершить поворот налево. Автобус врезался в легковушку, сообщило ИА UssurMedia.

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель легкового автомобиля и ее пассажирка получили различные телесные травмы. У водителя перелом кисти руки, у пассажирки сотрясение головного мозга, перелом руки и ушибы мягких тканей лица. Обстоятельства аварии выясняются правоохранительными органами.