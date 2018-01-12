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Полицейские поймали похитителя картины в Туле

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Необычное преступление, предметом которого стала картина одного из городских торговых центров, раскрыли полицейские, задержав похитителя в Туле, сообщила пресс-служба управления МВД России по региону.

В одном из торговых центров города мужчина зашел в бутик, где висела картина, свободно снял ее со стенда и, держа в руках, покинул магазин. С помощью записей камер наблюдения сотрудниками полиции была установлена личность преступника, сообщает ИА «Тульские новости».

Похитителем оказался ранее судимый 50-летний мужчина. Правоохранители установили местонахождение злоумышленника и задержали его. В содеянном он признался. Предположительно картину мужчина украл ради дальнейшей продажи. На данный момент полицейские продолжают расследование, ведется выяснение все обстоятельств хищения.

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