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В Новосибирске водитель погиб из-за урагана

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В результате урагана, который обрушился на Новосибирск, есть один погибший. На водителя Toyota Fielder упала крыша, сорванная ветром с одного из зданий. Иномарка вылетела на встречную полосу и врезалась в «КамАЗ», после чего проехала еще около сотни метров и столкнулась со снежным валом.

Как сообщает ресурс vn.ru, крыша здания упала на автомобиль и ударила водителя. Мужчина, которому было около 30 лет, получил травму головы, что стало причиной его гибели. В момент аварии на пассажирском сиденье находилась невеста водителя. По предварительным данным, она не пострадала.

Как сообщает агентство, сильный ветер совал крышу одного из частных домов, в доме разрушен дымоход, отключилось электричество. Также на городской площади сдуло новогоднюю елку.

В общей сложности света в результате урагана нет в 900 частных домах Новосибирска. Метель в городе будет продолжаться на протяжении всего этого дня. Скорость ветра будет достигать 20 м/с.

Экстренное предупреждение о неблагоприятных погодных явлениях управление МЧС по Новосибирской области распространило накануне.

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