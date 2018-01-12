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Новостройки для детей-сирот сданы в эксплуатацию в Приморском крае

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Две новостройки для детей-сирот сданы в эксплуатацию и готовы к заселению в селе Покровка Октябрьского района в Приморском крае, сообщила пресс-служба администрации края.

Два новых трехэтажных дома готовы принять новых жильцов. В расположенных в них квартирах будут проживать выпускники детских домов и их семьи. В общей сложности дома рассчитаны на 72 квартиры, то есть для 72 покинувших детские дома людей, сообщило ИА PrimaMedia.

Каждый из домов имеет порядка 945 кв. м жилой площади. Дома построены с учетом всех строительных норм и также подходят для маломобильных граждан. Они оборудованы пандусами, тамбурами, также на первых этажах специально обустроены квартиры с отдельным входом.

Работы по благоустройству территорий вокруг домов завершены. Возле зданий обустроены спортивные и детские площадки, зоны отдыха, прогулочные зоны. На данный момент выбирается управляющая компания, после этого новые жильцы смогут заехать в квартиры.

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