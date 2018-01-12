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Самолет Air Moldova вернулся в аэропорт из-за трещины на лобовом стекле

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Фото: Global Look Prees/Vladimir Voronov
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Самолет молдавской авиакомпании Air Moldova, летевший в Верону, вернулся в аэропорт Кишинева из-за трещин на лобовом стекле кабины пилотов. Об этом сообщили в авиакомпании.

Инцидент произошел 11 января с лайнером Airbus A319-112.

После набора высоты на стекле начали появляться трещины. Борт был возвращен обратно в Кишинев.

«Во время полета появились трещины в лобовом стекле самолета. Чтобы не рисковать безопасностью пассажиров, борт был возвращен назад. Самолет благополучно приземлился в Кишиневе, все пассажиры вылетели в Верону другим рейсом», –– цитирует «РИА Новости» представителя Air Moldova Дмитрия Никулаицэ.

Он отметил, что компания намерена провести внутренне расследование для выяснения причин произошедшего.

7 января портал iz.ru сообщал, что самолет американской авиакомпании JetBlue Airways вернулся аэропорт Бостона из-за появления на борту неприятного запаха. Зловоние вызвало плохое самочувствие пассажиров и экипажа.

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