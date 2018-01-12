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Водитель легковушки не уступил дорогу пожарной машине в Оренбурге

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Водитель легкового транспортного средства стал виновником дорожно-транспортного происшествия, так как не уступил дорогу пожарному автомобилю с включенными спецсигналами в Оренбурге, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Инцидент произошел на перекрестке улиц Пролетарская и Новая. Пожарный автомобиль со включенными звуковыми и световыми сигналами двигался в колонне пожарного подразделения к месту пожара, когда водитель легкового транспортного средства не предоставил ему преимущество в движении, сообщает РИА «Оренбуржье».

В результате дорожно-транспортного происшествия автомобили получили механические повреждения, жертв нет, однако пожарная машина не смогла продолжить движение к месту тушения пожара. В региональном МЧС напомнили, что водители личного транспорта обязаны уступать дорогу автомобилям оперативных служб, которые двигаются со спецсигналами. От скорости прибытия пожарных к месту происшествия часто зависят жизни граждан.

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